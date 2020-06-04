Başkentte belediyeler, sinekle ortak mücadele edecek - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla özellikle yaz aylarında vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine sivrisinek, karasinek başta olmak üzere, vektörle mücadelede ilçe belediyeleri ile iş birliği yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 25 ilçe belediye temsilcisinin katılımıyla Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde vektörle mücadelenin daha verimli ve daha ekonomik yöntemlerle uygulanması konusunda iş birliği kararı alındı.

Halk sağlığını tehdit eden haşere ve sineklerin bulunduğu noktalarda, hem Büyükşehir Belediyesinin hem de ilçe belediyelerinin ilaçlama çalışması yaptığı vurgulanan toplantıda, bu çalışmaların koordinasyon içinde yapılarak, vektörle mücadelede daha az ilaç kullanımının sağlanması kararlaştırıldı.

"Biyolojik ilaçlama sistemi ön planda olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzun, kent genelinde 25 ilçede yapılan ilaçlama çalışmalarının planlı şekilde yapılması gerektiğini ifade ederek, "Kimyasal olmayan biyolojik ilaçlama sisteminin ön planda olacağı, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen, daha az maliyetle daha etkin mücadeleyi sağlamanın en akılcı yolunun ilçe belediyelerle çalışmak olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, vektörle mücadele için yürütülen bilimsel çalışmalar kapsamında, Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Üniversitesi arasında görüş birliğine varıldığı da belirtildi.