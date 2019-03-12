Başkentte Belgede Sahtecilik Yapan Şüpheli Yakalandı
2 saat önce
Sincan ilçesinde başkasına ait kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırarak belgede sahtecilik yapan şüpheli yakalandı.
Sincan
ilçesinde başkasına ait kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırarak belgede sahtecilik yapan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Rüstem A'nın kendisine ait kimliğin bir başkası tarafından fotoğrafı değiştirilmek suretiyle kullanılarak çeşitli işlemler yaptığını ve Sincan'dan İzmir
'e gitmek için tren bileti alındığını ihbar etmesi üzerine Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri harekete geçti.
Yürütülen çalışmalar sonunda ekipler, Rüstem A'nın adına bilet alan Mustafa Kaya'yı gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelinin, 4'ü güveni kötüye kullanmaktan, 4'ü hırsızlıktan ve ikisi dolandırıcılıktan olmak 10 suçtan kaydının olduğu, 11 ayrı suçtan ise arandığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:12 Kaynak: AA
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