Son Dakika Haberleri: Başkentte Belgede Sahtecilik Yapan Şüpheli Yakalandı

Başkentte Belgede Sahtecilik Yapan Şüpheli Yakalandı

2 saat önce

Sincan ilçesinde başkasına ait kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırarak belgede sahtecilik yapan şüpheli yakalandı.

Başkentte Belgede Sahtecilik Yapan Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Sincan ilçesinde başkasına ait kimliğe kendi fotoğrafını yapıştırarak belgede sahtecilik yapan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Rüstem A'nın kendisine ait kimliğin bir başkası tarafından fotoğrafı değiştirilmek suretiyle kullanılarak çeşitli işlemler yaptığını ve Sincan'dan İzmir'e gitmek için tren bileti alındığını ihbar etmesi üzerine Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yürütülen çalışmalar sonunda ekipler, Rüstem A'nın adına bilet alan Mustafa Kaya'yı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelinin, 4'ü güveni kötüye kullanmaktan, 4'ü hırsızlıktan ve ikisi dolandırıcılıktan olmak 10 suçtan kaydının olduğu, 11 ayrı suçtan ise arandığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:12 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Sincan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmirli Kasap Sosyal Medya Sayesinde İşlerini 3 Kat Artırdı Erdoğan Gebze-Halkalı Banliyö Hattında Makinist Koltuğuna Geçti

Vatandaşlar, Dev Köpek Balığının Fotoğrafını Çekmek İçin Sıraya Girdi Türk Futbolunun Altın Ayakkabılı Gol Kralı Cumhur İttifakı'nı Her Fırsatta Destekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 14:15:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte Belgede Sahtecilik Yapan Şüpheli Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]