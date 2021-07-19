Başkentte besiciler kurbanlık satışlarından memnun - Son Dakika

Kurban Bayramı arifesinde Ankara'daki kurban satış ve kesim yerlerinde hareketlilik yaşanırken besiciler, ellerindeki hayvanların büyük bölümünü sattı.

Kurban pazarlarında alıcı bekleyen besicilerle bayramda kesecekleri kurbanlıkları almak isteyen vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Etimesgut Belediyesinin Bağlıca'daki kurban pazarında Kızılcahamam'dan getirdiği küçükbaş kurbanlıkları satan besici Çetin Oktay, bu yıl satışlarının iyi olduğunu, 140 kurbanlıktan geriye 30 hayvanının kaldığını söyledi. Geçen yıla göre fiyatların bir miktar yüksek olduğunu belirten Oktay, küçükbaş kurbanlıkları 1000 lira ile 2 bin lira arasında sattıklarını ifade etti.

Besici Özdemir Işıldak da 100 kurbanlık hayvan getirdiğini ve 6 kurbanlığının kaldığını belirterek, koçları 2 bin lira ila 2 bin 500 liraya sattıklarını dile getirdi. Işıldak, geçen yıl tatil süresi daha az olduğu için satışların daha iyi olduğunu, buna rağmen satışlardan memnun olduklarını söyledi.

Kaçan kurbanlıklarla kovalamaca yaşandı

Kurban pazarlarında her yıl olduğu gibi kaçan kurbanlık manzaraları da yaşandı. Satıcılar, uzun uğraşlar sonucu yakaladıkları hayvanları araçlara bindirerek çadırlara götürdü.

Kurban kesimine sıkı denetim

Öte yandan, yarın başlayacak Kurban Bayramı boyunca kurban kesimiyle ilgili tedbirler sıkı şekilde denetlenecek. 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'e göre park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesime uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince 1000 lira idari para cezası uygulanacak.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 96 bin 561 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2 bin 399 lira idari para cezası verilecek.

Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak.

Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 2 bin 75 lira idari para cezası verilecek.

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektirenler 1033 lira idari para cezasına çarptırılacak.