Başkentte bıçakla öldürülen kişinin katil zanlısı Afyonkarahisar'da yakalandı - Son Dakika
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Başkentte bıçakla öldürülen kişinin katil zanlısı Afyonkarahisar'da yakalandı

23.03.2022 14:34
Başkentte bıçakla öldürülen kişinin katil zanlısı Afyonkarahisar'da yakalandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kişinin katil zanlısı yakalandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yol kenarında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan kişinin katil zanlısı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ulucanlar Caddesi'nde Şükrü Kelekli'nin cesedinin yol kenarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, katil zanlısının Kelekli'nin dayısının oğlu Özgür Taylan Doğan olduğunu tespit etti.

Doğan, bunun üzerine başlatılan çalışma sonucunda Afyonkarahisar'da yakalandı.

Ankara'ya getirilen zanlının Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alındığı belirtildi.

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Karahisar, Altındağ, Cinayet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte bıçakla öldürülen kişinin katil zanlısı Afyonkarahisar'da yakalandı - Son Dakika


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