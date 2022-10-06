Son dakika haber! Başkent'te husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğrayan dolmuş şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber! Başkent'te husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğrayan dolmuş şoförü hayatını kaybetti

06.10.2022 22:07

Son dakika haberler... Başkent'te husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğrayan dolmuş şoförü hayatını kaybetti Ankara husumetli olduğu dolmuş kahyasının bıçaklı saldırısına uğrayan Şükrü B. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Başkent'te husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğrayan dolmuş şoförü hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara husumetli olduğu dolmuş kahyasının bıçaklı saldırısına uğrayan Şükrü B. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Çankaya İlçesi Sıhhiye dolmuş durakları hattında dolmuş şoförlüğü yapan Şükrü B., daha önceden husumetli olduğu ve aynı durak hattında dolmuş kahyalığı yapan, kimliği öğrenilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan dolmuş şoförü kaldırıldığı hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatırken, Şükrü B. cansız bedeni otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumana kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Başkent'te husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğrayan dolmuş şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika

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