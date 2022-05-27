Başkentte binada çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Başkentte binada çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

27.05.2022 16:58

Ankara'nın Mamak ilçesinde binada çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde binada çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Balkiraz Mahallesi Mamak Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi de kurtarıldı.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Başkentte binada çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Başkentte binada çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Başkentte binada çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Başkentte binada çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

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Kaynak: AA

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