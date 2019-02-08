Son Dakika Haberleri: Başkentte Bir Apartmanın İstinat Duvarı Çöktü

Başkentte Bir Apartmanın İstinat Duvarı Çöktü

1 saat önce

Ankara'da bir apartmanın istinat duvarı toprak kayması sonucu çöktü.

Başkentte Bir Apartmanın İstinat Duvarı Çöktü, System.String[]
Ankara'da bir apartmanın istinat duvarı toprak kayması sonucu çöktü.

Etimesgut ilçesi Ahi Mesut Mahallesi'nde, yanında bir bina inşaatı süren apartmanın bahçesinde toprak kayması oldu. Apartmanın bahçesini çevreleyen istinat duvarının yıkılmasıyla toprak yığınları oluştu.

İstinat duvarında çökme meydana gelen apartmanın sakinleri, korkuyla yaşadıklarını belirterek önlem alınmasını istedi.

Bir apartman sakini, 3 aydır devam eden inşaatla ilgili şikayette bulunduklarını ancak bugüne kadar herhangi bir sonuç alamadıklarını dile getirdi.

İnşaatın bitişiğindeki apartmanların risk altında olduğunu belirten bina sakini, inşaat başladığından bu yana gerekli önlemlerin alınmadığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:07 Kaynak: AA

Etimesgut, Ankara, Güncel
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