Başkentte bir binanın asansörüne gizlenmiş 1035 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Başkentte bir binanın asansörüne gizlenmiş 1035 uyuşturucu hap ele geçirildi
02.02.2021 11:23
Başkentte bir binanın asansörünün elektrik panosuna gizlenmiş 1035 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Başkentte bir binanın asansörünün elektrik panosuna gizlenmiş 1035 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün Mamak ilçesi Zirvekent Mahallesi'nde bir site içinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı alındı.
Adrese giden jandarma ekipleri, binada kullanılan asansörün çatı katındaki elektrik panosuna gizlenmiş 687 metamfetamin hap ve 348 ecstasy hap buldu.
Uyuşturuculara el konulurken konuyla ilgili adli işlem başlatıldı.
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