Başkentte bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu (2) - Son Dakika

Başkentte bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu (2)

02.01.2021 10:12

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bir apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, bir apartmanın garajında 3 gencin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki 3 katlı bir apartmanda zehirlenme vakası ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

Ekipler, binanın kapalı garajında 3 genci hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, 20-25 yaşlarındaki 3 gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayı haber alan gençlerin aileleri fenalaştı.

Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başkentte bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu (2)
Başkentte bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu (2)
Başkentte bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu (2)
Başkentte bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu (2)

Orhangazi, Pursaklar, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte bir binanın garajında 3 gencin cesedi bulundu (2) - Son Dakika


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