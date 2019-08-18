Son Dakika Haberleri: Başkentte bir ev küle döndü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Başkentte bir ev küle döndü

27 dakika önce

Ankara'da sebebi henüz tespit edilemeyen yangında bir ev küle döndü.

Başkentte bir ev küle döndü, System.String[]
Ankara'da sebebi henüz tespit edilemeyen yangında bir ev küle döndü.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Davutoğlan Mahallesi'nde müstakil bir evde belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yanan evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
Nallıhan, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


9 yaşındaki Ceylin'in okuma yazma öğrendikten sonra yaptığı ilk iş kitap yazmak oldu
Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar Alkollü şekilde araç kullanan oğlunu almaya giden baba da alkollü çıktı Hong Kong'da hükümet karşıtı protestolar yağmura rağmen devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 16:12:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte bir ev küle döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]