Başkentte bir ev küle döndü
27 dakika önce
Ankara'da sebebi henüz tespit edilemeyen yangında bir ev küle döndü.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:45 Kaynak: İHA
'da sebebi henüz tespit edilemeyen yangında bir ev küle döndü.
Ankara'nın Nallıhan
ilçesi Davutoğlan Mahallesi'nde müstakil bir evde belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yanan evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
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