Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar gökdelenin çatısını yaktı - Son Dakika
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Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar gökdelenin çatısını yaktı

06.08.2022 18:18
Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar gökdelenin çatısını yaktı

Başkentte bir gökdelenin çatısındaki kaynak çalışmasından dolayı etrafa saçılan kıvılcımlar yalıtım malzemelerini tutuşarak yangın çıkmasına sebep oldu.

Başkentte bir gökdelenin çatısındaki kaynak çalışmasından dolayı etrafa saçılan kıvılcımlar yalıtım malzemelerini tutuşarak yangın çıkmasına sebep oldu. Alevlere teslim olan çatı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle İlçesine bağlı Avcılar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site içerisinde inşaat halinde bulunan 19 katlı bir gökdelenin çatısındaki kaynak çalışmasından dolayı çıkan kıvılcımlar çatıdaki yalıtım malzemelerini tutuşturdu. Kısa sürede tutuşan alevlerin tüm çatıyı sarması sonucu yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevre güvenliğini sağlayan itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Olayda can kaybı, yaralanma ya da dumandan ötürü zehirlenme yaşanmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Site sakinlerinden Fatma Arık, yangının çatıdaki çalışmalardan ötürü çıktığını belirterek, "Çatı katını tamir ediyorlarmış. Kaynak makinesi patlamış Bizim de dairemiz vardı. Biz de boya yapıyorduk. Telaştan çıktık. Bizim binamızın yandığını düşünmedik" ifadelerini kullandı.

Olayın tanıklarından Ahmet Şahin ise, "Yangın rüzgarın etkisiyle artmış. Can kaybı yaşanmamış. İtfaiyeler erken müdahale etmiş. Çok fazla duman vardı. Her yerden görünüyordu" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Avcılar, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar gökdelenin çatısını yaktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar gökdelenin çatısını yaktı - Son Dakika
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