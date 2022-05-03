Başkentte bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentte bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu

03.05.2022 21:09
Başkentte bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde başından silahla vurulmuş halde kadın cesedi bulundu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde başından silahla vurulmuş halde kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çukurambar Mahallesi Budapeşte Caddesi'nde bulunan bir sitede Sultan Irmak başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay yerine çağırılan polis ve sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.

Irmak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı Çankaya Belediyesi'nden bitmeyen senfoni Çankaya Belediyesi'nden bitmeyen senfoni

Çukurambar, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
20:57 İngiltere'nin en büyük uyuşturucu kaçakçısı İstanbul'da yakalanıp Portekiz'e gönderildi
20:55 Rusya Ukrayna'da kömür fabrikasını vurdu: Nereye nişan aldıklarını biliyorlardı!
20:53 Daha önce "barbar" dediği Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmek isteyen Nagehan Alçı'ya "önce özür dile" tepkisi
20:50 Milletvekillerinin de yer aldığı AK Parti heyeti bayramlaşma sırasında tepkiyle karşılandı
20:10 Koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:07 Kaza geçiren kadını öldü sanıp tabuta koydular! Tabuttan sesler gelmeye başlayınca gerçek anlaşıldı
20:05 ABD'li eski üst düzey komutandan Putin iddiası: Ukrayna'da başaramazsa infaz edilecek
20:03 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, oy oranını görünce MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar'ı suçladı: İYİ Parti'nin parasını benden istedi
20:01 Yönetmen Fatih Akın: Trabzonspor belgeseli çekeceğim
20:01 Seçim yaklaşırken İYİ Parti'de oy patlaması yaşanıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 21:15:20. #1.13#
SON DAKİKA: Başkentte bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement