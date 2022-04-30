Başkentte bir kişi eşini taciz ettiğini iddia ettiği araca sopa ile saldırdı - Son Dakika

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi içindeki sürücünün eşini taciz ettiği iddiasıyla bir araca sopa ile saldırdı.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Atapark Mahallesinde meydana gelen olayda bir kişi sürücüsünün eşini taciz ettiği iddiasıyla bir araca sopa ile saldırdı. Saldırı sonucu sürücü ve araç kaçarken aracın camı kırıldı. İki tarafın karşılıklı olarak birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi. - ANKARA