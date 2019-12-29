Başkentte bir kişi karısını öldürüp intihar etti - Son Dakika

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişi, ayrı yaşadığı eşini tabancayla öldürüp ardından intihar etti.

Alınan bilgiye göre Dursun Ö, Gültepe Mahallesi'nde ikamet eden eşi Deniz Ö'nün yaşadığı eve geldi.

Çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Dursun Ö, eşine tabancayla ateş etti.

Dursun Ö, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, iki çocuk sahibi çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Dursun Ö. hakkında, bir süre önce "şiddetli geçimsizlik" nedeniyle eşinin başvurusu üzerine mahkemece evden uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.