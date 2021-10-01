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Başkentte bir kişinin evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunmasına ilişkin iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Başkentte bir kişinin evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunmasına ilişkin iki şüpheli tutuklandı

01.10.2021 14:56
Başkentte bir kişinin evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunmasına ilişkin iki şüpheli tutuklandı, System.String[]

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Erşan Aydemir'in evinde elleri ve ayakları bağlanmış, ağzına havlu tıkanmış halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Erşan Aydemir'in evinde elleri ve ayakları bağlanmış, ağzına havlu tıkanmış halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Eren E. ve Oğuzhan Ü, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan zanlılar, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler, "kasten öldürme" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Keçiören Atapark Mahallesi'nde yaşayan Erşan Aydemir'den haber alamayan yakınları önceki gün evine gitmiş, kapının açılmaması üzerine balkondan içeri girdiklerinde Aydemir'i elleri ve ayakları bağlanmış, ağzına havlu tıkanmış halde ölü bulmuştu. Cinayetle ilgili Eren E. ve Oğuzhan Ü. gözaltına alınmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği, Ankara, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte bir kişinin evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunmasına ilişkin iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentte bir kişinin evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunmasına ilişkin iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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