Son Dakika Haberleri: Başkentte bir kişinin sırtından vurulması
Son Dakika Güncel Haber

Başkentte bir kişinin sırtından vurulması

1 saat önce

Ankara'da dün bir kişinin silahla sırtından vurulması olayına karıştığı öne sürülen zanlı yakalandı.

Başkentte bir kişinin sırtından vurulması, System.String[]
Ankara'da dün bir kişinin silahla sırtından vurulması olayına karıştığı öne sürülen zanlı yakalandı.
Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, dün Ali Rıza K'nin sırtından silahla vurulması olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin "keke" lakaplı Savaş D. olduğunu belirledi.
Yenidoğan Mahallesi'nde bir gecekonduda saklanan Savaş D, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Suçunu itiraf eden zanlı Savaş D'nin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:06 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Altındağ, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden yurt genelinde sağanak yağış uyarısı geldi Norveç'te PKK adına faaliyet yürüten Roger Carlsen, Bingöl'de tutuklandı Olcan Adın'dan Ekrem İmamoğlu'na destek Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 17:22:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte bir kişinin sırtından vurulması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]