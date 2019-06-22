Başkentte bir kişinin sırtından vurulması
1 saat önce
Ankara'da dün bir kişinin silahla sırtından vurulması olayına karıştığı öne sürülen zanlı yakalandı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 04:06 Kaynak: AA
'da dün bir kişinin silahla sırtından vurulması olayına karıştığı öne sürülen zanlı yakalandı. Altındağ
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, dün Ali Rıza K'nin sırtından silahla vurulması olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin "keke" lakaplı Savaş D. olduğunu belirledi. Yenidoğan Mahallesi
'nde bir gecekonduda saklanan Savaş D, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Suçunu itiraf eden zanlı Savaş D'nin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.
Meteorolojiden yurt genelinde sağanak yağış uyarısı geldi
Norveç'te PKK adına faaliyet yürüten Roger Carlsen, Bingöl'de tutuklandı
Olcan Adın'dan Ekrem İmamoğlu'na destek
Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı