Başkentte bir sitede arabanın bagajına yorgun mermi isabet etti - Son Dakika
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Başkentte bir sitede arabanın bagajına yorgun mermi isabet etti

08.05.2022 17:12
Başkentte bir sitede arabanın bagajına yorgun mermi isabet etti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde aracının bagajına yorgun mermi isabet eden kişi, şikayetçi oldu.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde aracının bagajına yorgun mermi isabet eden kişi, şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Karacakaya Mahallesi Mebuskent Sitesinde park halindeki otomobilinin bagajına yorgun mermi isabet ettiğini gören Serkan Yıldız, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Aracına hasar veren kişi ya da kişiler hakkında şikayette bulunan Yıldız, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Geldiğimizde arabanın bagajında bir kurşun deliği bulduk. Akşam saat 18.00-18.30 gibi yapılan bir olay. Silah seslerini duyduk ama böyle bir olayla karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk. Arabanın bagajına bu şekilde zarar veren bir kurşun, insan da öldürebilir. Buna dikkat etmekte ve takipçi olmakta fayda var."

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Serkan Yıldız, Yenimahalle, Hisarcık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte bir sitede arabanın bagajına yorgun mermi isabet etti - Son Dakika


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