Başkentte bir tondan fazla kıyılmış tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Başkentte bir tondan fazla kıyılmış tütün ele geçirildi

21.03.2022 13:36
Başkentte bir tondan fazla kıyılmış tütün ele geçirildi

Ankara'da düzenlenen operasyonlarda bir ton 166 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da düzenlenen operasyonlarda bir ton 166 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sincan ve Etimesgut ilçelerindeki 11 farklı ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bir ton 166 kilogram kıyılmış tütün, 529 bin 700 adet boş makaron ve 511 paket kıyılmış tütün ele geçirilirken, yasa dışı sigara üretimi yaptığı belirlenen 8 kişi yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Ankara, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte bir tondan fazla kıyılmış tütün ele geçirildi - Son Dakika


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