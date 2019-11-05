Son Dakika Haberleri: Başkentte "Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı
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Başkentte "Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı

6 saat önce

Başkentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisinin (GAKSA) iş birliğiyle hazırlanan "Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı.

Başkentte

Başkentte, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisinin (GAKSA) iş birliğiyle hazırlanan "Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki sergide, Anadolu Selçuklu dönemini yansıtan heykeller, replika şapkalar, tablolar ve Konya Olgunlaşma Enstitüsünün hazırladığı kostümler yer aldı.

Sergi, Ankara Valisi Vasip Şahin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı tarafından açıldı.

Davetlilere çalışmalar hakkında bilgi veren GAKSA Başkanı Işın Fırat, sergide, Selçuklu döneminde yaşamış sultanlar, hanım sultanlar, baniler, ruhanileri ihtiva eden heykellerin ve replika şapkalar ile yağlı boya tablolarının bulunduğunu söyledi.

Ahlat'tan başlayan, Ankara'da devam eden, İstanbul'da bitecek serginin 15 ili kapsadığını anlatan Fırat, "Selçukluya bir can verebildiğimiz, o atalarımızı anabildiğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Vali Şahin de serginin başarılı ve faydalı olduğunu kaydetti.

Sergi, 9 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Selçuklu, Ankara, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:02 Kaynak: AA
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