Başkentte bisikletlerini alan çocuklar bayram sevincini erken yaşadı - Son Dakika

Etkinliğin ileriki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından Kaymakam Buhara ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Güngör 'den hediye bisikletlerini alan öğrenciler, sevinçlerini okul bahçesinde gezerek yaşadı.

Törende söz alan öğrenciler de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Çankaya ilçesindeki Muazzez Karaçay İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kaymakam Mete Buhara , çocukların ve ailelerinin yaklaşan Kurban Bayramı 'nı kutladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Çankaya Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal gruplarına destek olan 1001 üyesi, ilkokul öğrencilerine bisiklet ve top armağan edildi.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 01:57

Kaynak: AA

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