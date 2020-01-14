Başkentte biyolojik ömrünü tamamlayan ağaçlar, kente özgü figürlere dönüştürüldü - Son Dakika

Ankara'da biyolojik ömrünü tamamlamış ağaçlar, sanatsal dokunuşlarla kente özgü figürlere dönüştürülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla kenti güzelleştirmeye yönelik çalışmalara bir yenisinin daha eklendiği belirtildi.

Bu kapsamında, yol kenarlarında ve parklarda bulunan ancak biyolojik ömürlerini tamamlamış kuru ağaçların estetik, dekoratif ve sanatsal çalışmalarla Ankara'ya özgü figürlere dönüştürülmesine başlandı.

Projeyle ilk olarak Hipodrom Caddesi üzerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki dört çınar ağacı, Heykeltraş Hüseyin Şahin tarafından restore edilerek üzerlerine Ankara'ya özgü keçi, tavşan, güvercin ve kedi figürleri işlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hüseyin Şahin, yerinde ağaç tekniğiyle ağacı bulunduğu yerden sökmeden, atölyeye götürmeden makine ve testerelerle ağaç gövdelerini şekillendirdiklerini belirterek, talep olması halinde bu çalışmaya devam etmeyi düşündüklerini bildirdi.

Uygulamayı yaygınlaştırmayı planlayan Büyükşehir Belediyesinin, projeyi Seğmenler ve Botanik Parkı ile diğer prestij parklarda uygulanması konusunda Başkentlilerin fikir ve önerilerine başvuracağı duyuruldu.