Başkentte Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere destek için toplanan 30 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Şüpheliler, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

Göstericilerin 4 polis memuruna mukavemet etmesi sonucu, çevik kuvvet ekipleri gruba müdahale etti.

Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere destek vermek amacıyla Güvenpark'ta bir araya toplanan gruba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapan polis memurları müdahale etti.

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