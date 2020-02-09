Başkentte boş arazide kafatası bulundu - Son Dakika

Çankaya ilçesinde boş arazide insan kafatası bulundu.

Orta İmrahor Mahallesi'nde başıboş köpeklerden rahatsız olan esnaf yetkililerden yardım istedi. Yapılan incelemede köpeklerin bulunduğu alanda insana ait bir kafatası tespit edildi.

Polislerin olay yeri incelemesinin ardından kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.