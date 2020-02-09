Başkentte boş arazide kafatası bulundu - Son Dakika

Başkentte boş arazide kafatası bulundu
6 saat önce
Çankaya ilçesinde boş arazide insan kafatası bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:51 Kaynak: AA
Çankaya ilçesinde boş arazide insan kafatası bulundu.
Orta İmrahor Mahallesi'nde başıboş köpeklerden rahatsız olan esnaf yetkililerden yardım istedi. Yapılan incelemede köpeklerin bulunduğu alanda insana ait bir kafatası tespit edildi.
Polislerin olay yeri incelemesinin ardından kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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