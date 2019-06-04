Son Dakika Haberleri: Başkentte bunalıma giren adam evini yakmaya çalıştı
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Başkentte bunalıma giren adam evini yakmaya çalıştı

15 dakika önce

Başkentte girdiği bunalım sonucu evini ateşe veren bir kişi uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Başkentte bunalıma giren adam evini yakmaya çalıştı, System.String[]
Başkentte girdiği bunalım sonucu evini ateşe veren bir kişi uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı General Zeki Doğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk babası olan S.A. (36) aile içerisindeki sıkıntılarından dolayı bunalıma girerek kendisi içerideyken evini ateşe vermeye kalktı. Evin camından çıkan dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin eve girmek istemesi üzerine S.A. kapıyı açmayarak mutfaktan bıçak alıp balkon demirlerine çıktı.

"İtfaiye yangını söndürmek için eve zorla girdi"

S.A.'nın balkon demirlerine çıktığını gören ve evden çıkan dumanların artması üzerine itfaiye ekipleri eve zorla girerek mutfaktaki alevleri söndürdü. S.A. çevredeki kalabalığın artması üzerine balkondan aşağı şemsiye, bisiklet ve sandalye fırlattı.

"Uzun uğraşlar sonucunda ikna oldu"

Polis ve itfaiye ekiplerinin 2 saatlik ikna çalışması sırasında çocuklarını ve eşini görmek istediğini söyleyen S.A., uzun uğraşlar sonucunda ikna edilerek aşağı indirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:32 Kaynak: İHA
Ankara, Polis, İtfaiye, 3. Sayfa
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