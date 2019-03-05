Son Dakika Haberleri: Başkentte Bylock Operasyonu

Başkentte Bylock Operasyonu

57 dakika önce

Başkentteki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ByLock kullanıcısı 34 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

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Başkentteki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ByLock kullanıcısı 34 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, ByLock'u kullandıkları tespit edilen, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 34 kişi hakkında silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyonla şüphelilerden 23'ünü gözaltına aldı.

Zanlılar ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:20 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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