Başkentte ByLock operasyonu: 171 gözaltı - Son Dakika
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Başkentte ByLock operasyonu: 171 gözaltı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ByLock soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 260 şüpheliden 171'i gözaltına alındı.

Başkentte ByLock operasyonu: 171 gözaltı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ByLock soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 260 şüpheliden 171'i gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla, özel ve kamu iktisadi işletme çalışanı sivillere yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon başlatıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen ve 7'si yurt dışında olan 260 şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler, Ankara genelinde sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 171 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Mağduriyet yaşanmamasına önem verildi

Şüphelilerin tespiti sırasında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için titiz davranan polis ekipleri, ByLock uygulamasının kullanıldığı hat sahibinin gerçek kullanıcı olup olmadığını araştırdı. Söz konusu uygulamayı kullandığı tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilirken, hat sahiplerinin ifadelerine de başvurulacağı öğrenildi.

Öte yandan şüpheliler arasında "futbolda şike davası"nı onayan eski Yargıtay üyesinin kızı ile örgütün "yargı imamı" olduğu tespit edilen eski Yargıtay üyesinin eşinin de bulunduğu belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:22 Kaynak: AA
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