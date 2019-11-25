Son Dakika Haberleri: Başkentte "ByLock" operasyonunda 46 gözaltı kararı
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Başkentte "ByLock" operasyonunda 46 gözaltı kararı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 46 şüpheliden 34'ünün yakalandığı bildirildi.

Başkentte

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilerek haklarında gözaltı kararı çıkarılan 46 şüpheliden 34'ünün yakalandığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı 46 kişi hakkında gözaltı kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu 34 şüphelinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:54 Kaynak: AA
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