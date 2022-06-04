Başkentte çam ağacına oğul veren arılar kurtarıldı - Son Dakika
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Başkentte çam ağacına oğul veren arılar kurtarıldı

04.06.2022 12:17

Başkentte çam ağacına oğul veren arılar kurtarıldı Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir ağaçta toplanan arı kolonisi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Başkentte çam ağacına oğul veren arılar kurtarıldı

ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir ağaçta toplanan arı kolonisi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir işyerinin yanında bulunan ağaçta toplanan arı kolonisi itfaiye ekipleri tarafından kovana alınarak kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre ilçe merkezindeki en işlek caddelerden olan 29 Mayıs Caddesindeki bir kafenin yanındaki çam ağacında oğul veren arıları gören işyeri sahibi arıların vatandaşlara saldırması üzerine itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir İtfaiyesi ekibi, vatandaşların meraklı bakışları arasında kıyafetlerinin giyerek kurtarma sepetiyle çam ağacındaki arı kolonisini kovana aldı. Kovana aktarılan arı kolonisinin Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.

Başkentte çam ağacına oğul veren arılar kurtarıldı
Başkentte çam ağacına oğul veren arılar kurtarıldı
Başkentte çam ağacına oğul veren arılar kurtarıldı
Başkentte çam ağacına oğul veren arılar kurtarıldı

YORUMLAR
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Dev çam ağacı kafenin üstüne böyle devrildi Dev çam ağacı kafenin üstüne böyle devrildi Caddedeki ağaca toplanan arı kolonisini itfaiye ekipleri kovana aktardı Caddedeki ağaca toplanan arı kolonisini itfaiye ekipleri kovana aktardı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte çam ağacına oğul veren arılar kurtarıldı - Son Dakika

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