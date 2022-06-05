Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir işyerinin yanında bulunan ağaçta toplanan arı kolonisi itfaiye ekipleri tarafından kovana alınarak kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre ilçe merkezindeki en işlek caddelerden olan 29 Mayıs Caddesindeki bir kafenin yanındaki çam ağacında oğul veren arıları gören işyeri sahibi arıların vatandaşlara saldırması üzerine itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Ankara Büyükşehir İtfaiyesi ekibi, vatandaşların meraklı bakışları arasında kıyafetlerinin giyerek kurtarma sepetiyle çam ağacındaki arı kolonisini kovana aldı. Kovana aktarılan arı kolonisinin Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi yetkililerine teslim edileceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kahramankazan, İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Başkentte çam ağacına oğul veren arılar kurtarıldı - Son Dakika

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