Başkentte, Çanakkale şehitlerini anma etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentte, Çanakkale şehitlerini anma etkinlikleri düzenlendi

18.03.2022 14:05
Başkentte, Çanakkale şehitlerini anma etkinlikleri düzenlendi

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekiler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekiler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Vali Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Şahin, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü kutlamak ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi anmak üzere huzurundayız. Kahraman Mehmetçik'in, Çanakkale'de önderliğinizde yazdığı destanın 107. yıl dönümünü milletçe büyük bir coşkuyla idrak ediyoruz. Mehmetçik'in vatan ve millet sevgisinin eşsiz bir timsali olan bu zafer, sadece geçmişimizin aziz bir hatırası değil geleceğe yürüyüşümüzün de en güçlü ilham kaynaklarından biri olmuştur.

Bugün bizlere düşen görev, birlik ve beraberliğimizi korumak, milli değerlerimize sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmak, bizden sonraki nesillere emanet etmektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu uğurda her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Şahsınızda, tüm gazilerimizi ve vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Cebeci Askeri Şehitliği'nde tören

Cebeci Askeri Şehitliği'nde de tören düzenlendi. Törende, şehitliğe çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında Mamak İlçe Müftüsü Celil Karaca dua etti.

Personel Binbaşı Mehmet Can Yavaş'ın konuşmasının ardından Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, şeref defterini imzaladı. Dölek, deftere şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimiz, Türk tarihinin dönüm noktalarından olan ve bağımsızlık savaşımızın temellerinin atıldığı Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde siz aziz şehitlerimize en derin minnet, şükran ve tazim hislerimizi bir kez daha sunmak için huzurunuza geldik. Sizler bu cennet vatanın her karış toprağı için hayatınızı hiçe saydınız.

Yazdığınız eşsiz kahramanlık destanıyla, birlik ve beraberliğimize kasteden her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadelede, sarsılmaz inancımıza ve tükenmez gücümüze ilham kaynağı oldunuz. Sizlerden aldığımız güç ve azimle Türk bayrağı ebediyen özgürce dalgalanacak, siz aziz şehitlerimizin manevi hatırası daima en yüksek iftiharla yad edilecektir. Emanetinizi sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacağız. Uğruna şehit olduğunuz, ebedi istirahatgahınız olan vatan topraklarında rahat uyuyunuz. Ruhunuz şad olsun."

Heyet, daha sonra kabirleri ziyaret ederek, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

YORUMLAR
500
Kars'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni Kars'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi töreni 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerli rüzgar bariyerleri 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yerli rüzgar bariyerleri

Anıtkabir, Çanakkale, Ankara, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte, Çanakkale şehitlerini anma etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
14:03 Ukraynalı kadınlar bu bebekleri başka aileler için doğurdu! Şimdi ne taşıyıcı anneleri yanında ne de öz anneleri!
14:03 Bayraktar'dan duygulandıran Çanakkale Zaferi paylaşımı! SİHA tarafından çekilen fotoğrafa beğeni yağdı
14:00 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Cemal isyan ediyor
13:55 Frank Lampard gole sevinirken elini kırdı
13:46 Mehmet Akif'in "Çanakkale Şehitlerine" şirini okurken gözleri yaşardı
13:43 Boşandığı eşini öldürüp tandırda yakan Emel'e müebbet hapis istemi
13:43 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Altay ölüm çukurundan kurtulabilecek mi?
13:34 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Çin, Hindistan, Brezilya ve Meksika Sam Amca'ya boyun eğmedi!
13:32 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz'le Efnan'ın düğünleri oluyor
13:24 Eniştesinden satın aldığı evin başkalarına satıldığını öğrenince dünyası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 14:22:18. #1.12#
SON DAKİKA: Başkentte, Çanakkale şehitlerini anma etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement