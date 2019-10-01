Son Dakika Haberleri: Başkentte çatı yangını
Son Dakika Güncel Haber

Başkentte çatı yangını

1 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, müstakil evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Başkentte çatı yangını, System.String[]

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, müstakil evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Battalgazi Mahallesi 929'uncu Sokak'ta, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı müstakil evin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, içeride bulunan Suriye uyruklu 10 kişiyi tahliye ettikten sonra müdahale ettikleri çatıdaki yangını söndürdü. Yangın nedeniyle evin çatısında hasar oluştu.

Suriye uyruklu aile, geçici olarak komşularının evine yerleştirildi.

Altındağ, Ankara, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'daki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Ankara'da 4 kişinin ölümüne neden olan özel halk otobüsünün şoförü tutuklandı Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e ağır suçlama: 7 bin 500 Euro'ya alınan ağaçların gerçek fiyatının 780 Euro olduğunu öğrendik Yavaş ile Özoğuz'un bir araya gelmesi sosyal medyayı ikiye böldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 01:08:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentte çatı yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]