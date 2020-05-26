Başkentte cemaatle namaz öncesi camiler dezenfekte edildi - Son Dakika

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, cuma günü kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının cemaatle kılınabileceği 80 camide, temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Mamak Belediyesi'nce cuma günü belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının cemaatle kılınabileceği camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması için harekete geçildi. Bu kapsamda ekipler, ilçede bulunan 260 camiden belirlenen 80'inde temizlik ve dezenfeksiyon işlemi başlattı. Camilerde halılar süpürülerek, çevre temizliği yapıldı. Dezenfekte edilen camiler, 29 Mayıs'ta cemaatle kılınacak cuma namazı için hazırlandı.

'SECCADE TEMİN EDECEĞİZ'

Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl , Mamak'ta 80 caminin faaliyete geçeceğini belirterek, "Bu camilerimizde halılarından çevrelerine kadar dezenfekten işlemleri gerçekleştirdik. Vatandaşların virüsten en az etkilenmesi için camilerin iç ve dış tamamının yıkanması, temizlenmesi, süpürülmesini işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Camilerimiz cuma namazıyla açılacak. Vatandaşlarımıza belediye olarak tek kullanımlık seccadeler temin edeceğiz" dedi.

'65 YAŞ ÜSTÜNÜ ALAMAYACAĞIZ'

Yeşilbayır Ebubekir Sıddık Camii'nin imamı Fatih Koca ise uzun süre cemaatten uzak kaldıklarını söyleyerek, "Bugün belediyemiz camimizi dezenfekte ediyor. Cuma günü itibarıyla camimiz ibadete açılıyor. 65 yaş üstü cemaatimizi maalesef camimize alamayacağız. Gelen cemaatimiz, maskeleri ve kendi seccadeleri ile gelecekler. Aralıklı mesafelerle namazımızı eda edeceğiz. Camimizde abdesthanelerde kapalı olacak, cemaatimiz abdestlerini evlerinde alacaklar" diye konuştu.