Başkentte Cezaevi Firarisi Uyuşturucuyla Yakalandı

Başkentte yol uygulaması yapan polis ekiplerince yakalanan cezaevi firarisinin aracında uyuşturucu ele geçirildi.

Başkentte yol uygulaması yapan polis ekiplerince yakalanan cezaevi firarisinin aracında uyuşturucu ele geçirildi.



Sincan ilçesi Ayaş Caddesi Dönemeç Sokağı kesişiminde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.



Araçtaki Volkan Sakarya'nın (29), "kasten adam öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, suç üstlenme, suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi" suçlarından kesinleşmiş 10 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.



Gözaltına alınan şüphelinin aracındaki aramada, 7,23 gram kubar esrar, 11 kilitli şeffaf poşette 7,58 gram taş kokain ve 7 şeffaf kilitli poşette alüminyum folyoya sarılı 6,8 gram toz kokain ele geçirildi.



Sakarya'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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