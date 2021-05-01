Başkentte çiçek açan Sakura ağaçları nefes kesti - Son Dakika

Başkentte çiçek açan Sakura ağaçları nefes kesti
01.05.2021 10:16
Başkentte çiçek açan Sakura ağaçları nefes kesti Ankara Dikmen Vadisi Japonya'yı aratmadı Ankara'da bulunan Sakura ağacının çiçek açması Başkentlilere adeta görsel şölen sunuyor.
Başkentte çiçek açan Sakura ağaçları nefes kesti
Ankara Dikmen Vadisi Japonya'yı aratmadı
ANKARA - Ankara'da bulunan Sakura ağacının çiçek açması Başkentlilere adeta görsel şölen sunuyor. Bu doğa harikası ağaçlar havadan görüntülendi.
Japon Kültürü'nde yeniden doğuşun, ilkbaharın gelişinin müjdecisi olarak nitelendirilen Sakura ağaçlarının (Japon Kirazı) çiçek açmasıyla Dikmen Vadisi muhteşem bir güzelliğe büründü. Dikmen Vadisi'nde ziyaretçilerine görsel şölen sunan Sakuralar 7-10 gün arasında ise çiçeklerini dökmesi ile biliniyor. Bu muhteşem ağaçlar 8-10 metreye kadar uzayabiliyor. Japon kültüründe de önemi bir yere sahip olan bu ağaçlar, ülkenin sembolü olarak kabul ediliyor.
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