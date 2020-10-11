Başkentte çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Ankara'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen ve Karşıyaka Mezarlığında karşılaşan iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

Serkan K'nin kullandığı 34 ZG 4217 plakalı araçtan açılan ateşle ağır yaralanan Murat G, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ateş açan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle Serkan K. olay yerinden kaçtı, kullandıkları otomobil ise Gazze Caddesi'nde terk edilmiş bulundu.

Olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına alanırken, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.