Başkentte çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Ankara'nın Mamak ilçesinde elektrik kontağında çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Mamak ilçesinde Şahap Gürler Mahallesi 1213. Sokak Papatya Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 katlı binanın 5. katında elektrik kontağından alevler çıktı. Durumu fark eden ev sahibi apartman sakinlerine haber verdi. Kısa sürede apartman boşaltılırken olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken 112 acil servis ekipleri duman etkilenen 8 kişiye müdahalede bulundu. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ömer Faruk Karataş - İbrahim Berat Yılmaz/ İHA)