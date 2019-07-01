Başkentte cinayet
36 dakika önce
Başkentte, sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:31 Kaynak: AA
Başkentte, sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.
Alınan bilgiye göre, Çankaya
ilçesi Bankacı Sokak'ta yürüyen Mustafa Cömert, henüz belirlenemeyen bir nedenle Deniz Y. tarafından tabancayla vuruldu.
Mustafa Cömert, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Güven Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan Deniz Y. ise Ankara Emniyet Müdürlüğü
Cinayet Büro Amirliği Ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
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