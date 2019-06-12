Son Dakika Haberleri: Başkentte cinayet zanlısı yakalandı
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Başkentte cinayet zanlısı yakalandı

4 saat önce

Cinayet zanlısı Recep A, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Başkentte cinayet zanlısı yakalandı, System.String[]
Cinayet zanlısı Recep A, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Levent Cengiz adlı kişinin, 23 Eylül 2018'de ODTÜ Ormanı'nda silahla sırtından vurularak öldürülmesinin azmettiricisi ve faillerinden olduğu iddia edilen ve uzun süredir aranan Recep A, polis ekiplerince Çankaya Birlik Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliyle birlikte yüklü miktarda para ve bazı çekler ele geçirildi.
Şüphelinin, aralarında dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kasten adam öldürme suçlarından da arandığı öğrenildi.
Levent Cengiz cinayetinin diğer faili Servet Poyraz, geçen yıl ekim ayında tutuklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:27 Kaynak: AA
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel
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