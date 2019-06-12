Son Dakika Haberleri: Başkentte cinsel içerikli ürün operasyonu
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Başkentte cinsel içerikli ürün operasyonu

3 saat önce

Başkentte iş yeri olarak faaliyet gösteren bir mekanda yapılan aramalarda içinde hap ve jellerin de bulunduğu cinsel içerikli 12 bin 810 parça kaçak ürün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Başkentte cinsel içerikli ürün operasyonu, System.String[]
Başkentte iş yeri olarak faaliyet gösteren bir mekanda yapılan aramalarda içinde hap ve jellerin de bulunduğu cinsel içerikli 12 bin 810 parça kaçak ürün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerinde cinsel içerikli kaçak ürünlerin bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.
Altındağ ilçesi Rüzgarlı Caddesi'ndeki iş yerinde arama yapan ekipler, cinsel içerikli 12 bin 103 hap, 245 jel, 100 ıslak mendil, 240 kahve, 79 sprey, 43 damla ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Ö. yasal işlemler için emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:05 Kaynak: AA
Güncel
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