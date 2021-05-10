Başkentte cip faciası: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Başkentte cip faciası: 2 ölü, 3 yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaşanan kazada, cipiyle seyir halinde ilerleyen Sibel Uzun aynı istikamette ilerleyen H.D. idaresindeki tırın dorsesine çarptı. Feci kazada 38 yaşındaki sürücü Sibel Uzun ve yanındaki yolcu Şener Uzun hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye sevk edildi.

Kahramankazan ilçesi Anadolu Otoyolu İstanbul- Ankara istikametinin 43. kilometresinde meydana gelen kazada, 38 ADZ 054 plakalı cipiyle seyir halindeki Sibel Uzun aynı istikametteki H.D. idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. 2 KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ Kazada 38 yaşındaki sürücü Sibel Uzun ve 44 yaşındaki yolcu Şener Uzun olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından yaralanan O.U, B.U. ve G.G. hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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