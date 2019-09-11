Başkentte çocuk koruma evlerinin kapatılması

Ankara Büyükşehir Belediyesinin çocuk koruma evlerini kapatmasına ilişkin mahkemece verilen yürütmeyi durdurma kararı uygulanmaya başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Belediye Meclisinin eylül ayı üçüncü oturumunda, geçen toplantının tutanağı oylandı, gündemdeki önergeler ve komisyon raporları görüşmeye başladı.

Gündem dışı söz alan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bir önceki toplantıda çocuk koruma evleri ile ilgili Yavaş'tan söz istediğini, Yavaş'ın sert üslupla söz vermeyeceğini söylemesinin üzüntü verici olduğunu söyledi.

Önceki oturumda çocuk koruma evlerinde tecavüz vakasının gerçekleştiği yönünde iddialarda bulunan Yavaş'ın evlerde kalan çocuklara ve orada çalışanlara yönelik iftiralarda bulunduğunu öne süren Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar 11 tane evde gerek çocuklarla ya da çalışanlarla ilgili olmuş herhangi bir adli vaka var mı? Yine sorudan cevap çıkmayacak. Ben soruyu kendi adıma cevaplayayım. Bu evlerde kalan çocukların kendi aralarındaki ilişkileriyle ilgili ya da bu evde çalışan, görev yapan insanlarla ilgili asla böyle bir adli vaka gerçekleşmemiştir. Evde kalan çocuklar arasında ya da çalışanlarla ilgili böyle bir olay olmamıştır. İnşallah özür dilersiniz."

Söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, öksüz ve yetim çocuklara bakımın siyaset üstü bir mesele olduğunu, çocuk koruma evlerinin kapatılmasıyla ilgili yaşanan süreci ve sunulan çözümleri anımsattı.

Çocuk koruma evlerini kapatan Sosyal Hizmetler Daire Başkanının görevden alınmasını isteyen Altunışık, "Bu çocukları tek tek sokağa bıraktı. Bu çocuklara acımadan 'Gelin bu çocukları alın, almazsanız biz ilgilenmiyoruz.' dedi." ifadesini kullandı.

Altunışık, evlerin kapatılmasından sonra çocukların büyük mağduriyet yaşadığını belirterek, "Engelli olan bir kız çocuğu dün Aksaray'da iki kişi tarafından kaçırıldı. Dün Aksaray'da iki kişi yakalandı ve şu anda gözaltındalar. Bunlardan 3 tanesi sokakta kalıyordu. Keçiören Belediye Başkanımızı aradık. Belediye başkanım bunlarla ilgilenebilir misin dedik. Belediye Başkanımız 3 çocuğu aldı ve ikamet ettiriyor." ifadesini kullandı.

Yavaş'ın tecavüz iddiasından sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü ile görüştüğünü anlatan Altunışık, çocuk koruma evlerinde böyle bir olayın olduğu yönünde bir sonuca ulaşamadığını kaydetti.

Çocuk koruma evlerinin tekrar açılmasını isteyen Altunışık, partisini önceki oturumda çocuk istismarı ile suçlayan Yavaş'a tepki göstererek, birlik ve beraberlik içerisinde Ankara'ya hizmet etmek istediklerini söyledi.

Konu ile ilgili söz alan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yavaş'ın ilgili bakanlıkla görüşülerek evlerin yeniden açılması yönünde Meclisteki bütün partiler olarak destek vereceklerini söyledi.

Çocuklara harcanan paranın öneminin olmadığını ifade eden Yaşar, "Bürokratınız da yanlış yapabilir, onu da tartışabiliriz. Bu sorunu bir istismar meselesi değil, çocuklara şefkat meselesi olarak görelim. Bunlara sahip çıkmak bizim sosyal devlet anlayışımızdır. Ankara'yı kötü bir olayla Türkiye'ye andırmayalım. Çünkü Ankara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkentidir." şeklinde konuştu.

"Yürütmeyi durdurma kararı uygulanmaya başladı"

MHP adına konuşan Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, çocuk koruma evlerinin kapatılmasının hassas bir konu olduğunu, yasal terimlere takılmadan yeni bir proje geliştirilerek çocukların mağduriyetlerinin giderilebileceğini söyledi.

Ilıkan, Büyükşehir Belediyesinin imar ile ilgili mahkemelerin verdiği yürütmeyi durdurma kararlarını hızla uyguladığı gibi çocuk koruma evlerinin kapatılmasıyla ilgili mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararını da acilen uygulanmasını talep etti.

Yavaş, yürütmeyi durdurma kararının uygulanmaya başlandığı bildirdi.

Kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Yavaş, ilgili yöneticilerin kendisine çocuk koruma evleri ile ilgili koruma ya da tedbir kararı olmadığını söylemesi üzerine 'Gereğini yapın' talimatı verdiğini söyledi.

Bir arkadaşının, "çocuk koruma evleriyle ilgili birtakım problemler olduğunu" söylemesi üzerine çözüm için Ankara Valisi ile görüştüğünü ifade eden Yavaş, "Vali Bey bana dedi ki 'Kimseyi mağdur etmeyelim, bu işi çözelim.' Vali Bey bana 'Ben bu çocukları topluyorum. Bana 40 personel verin, isterseniz Çocuk Esirgeme Kurumu ile biz yapalım' dedi. Ben de hay hay dedim." diye konuştu.

Çocuk koruma evlerinin kapatılmasıyla ilgili işlemleri yürüten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı ile ilgili muhalefet partilerinin iddialarını araştıracağını belirten Yavaş, söz konusu durumda hatası varsa gerekeni yapacağını kaydetti.

Yavaş, devletin ilgili kurumlarınca bakılan kimsesiz çocukların, devlet kadrolarında istihdam edildiğine dikkati çekerek, Büyükşehir Belediyesinin çocuk koruma evlerinde kalan çocukların ise istihdam olanağının bulunmadığını vurguladı.

"Oradaki bir çocuğun işlediği olay"

AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık'ın çocuk koruma evlerinde kalan çocuklar ya da çalışanlarla ilgili tecavüz olayının gerçekleşip, gerçekleşmediğini ve olayın evde olup olmadığını sorması üzerine Yavaş, "Olay oradaki bir çocuğun işlediği olay. Çalışanlarla alakası yok. Olay evlerde oldu ama çalışanlarla olmadı." diye cevap verdi.