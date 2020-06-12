Başkentte cuma namazı salgın sonrası üçüncü kez kılındı - Son Dakika

Kocatepe Camisi
Namaz kılmaya gelen vatandaşlar
Girişte vatandaşlara kolonya verilmesi
Tek kullanımlık seccade verilmesi
Cuma namazı kılmaya gelen yaşlı vatandaşlar
Dezenfekte tünelinden geçilmesi
Cami dışındaki saf tutan vatandaşlar
Cami içinde sosyal mesafeli saf tutan vatandaşlar
Ahmet Hamdi Akseki Camisi
Namaz kılan vatandaşlar
Maltepe Camisi
Namaz kılan vatandaşlar ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından belirlenen alanlarda üçüncü cuma namazı kılındı.