Başkentte Cumhur İttifakı belediyelerinden filyasyon ekiplerine yemek ve şoförlü araç desteği - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Cumhur İttifakı belediyeleri olarak bin 500 kişilik filyasyon ekibine 100 araçlık şoförlü filo ile lojistik destek vereceklerini bildirdi.

Köse, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 sürecinde virüsün tespit edildiği kişilerin temaslı oldukları vatandaşları belirlemekle görevli filyasyon ekiplerine, Ankara'da Cumhur İttifakı belediyelerinden iki jestin birden geldiğini belirtti.

Cumhur İttifakı belediyelerinin, irtibata geçtikleri ilçe sağlık müdürlüklerine, salgın süresince filyasyon ekiplerinin yemeklerini karşılayacaklarını ve 100 şoförlü araç desteğinde bulunacaklarını bildirdiğini ifade eden Köse, büyük memnuniyet uyandıran bu kararın ardından, Ankara'daki Cumhur İttifakı mensubu 22 ilçe belediyesinin sağlıkçılara destek olmak için adeta birbirleriyle yarışır duruma geldiğini vurguladı.

Dünyanın ve Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğine işaret eden Köse, şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihinde salgınlar hep olmuştur ancak küresel bir köy haline gelmiş olan günümüz dünyasında meydana gelen bu salgın, bütün dünyayı etkilemiş durumda. Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Bilim Kurulumuz ve Sağlık Bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda bu süreci en iyi yöneten ülkedir. Cumhurbaşkanımızın iradeleriyle biz de yerel yönetimler olarak bu sürecin içerisinde tüm gücümüzle yer alıyoruz. Bu süreçte en çok sağlık çalışanlarımız yoruluyor. Haklarını ödeyemeyiz. Allah onlardan razı olsun. Onlara kolaylık sağlamak ve pandemiyle mücadeleye bir destek daha vermek için yeni bir karar aldık. Cumhur İttifakı belediyeleri olarak bin 500 kişilik filyasyon ekibimizin her türlü ihtiyacını karşılayacağız. Her şey Ankara, her şey milletimiz için."