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Başkentte Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak

39 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı dolayısıyla çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleyecek.

Başkentte Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı dolayısıyla çeşitli kutlama etkinlikleri düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kutlamalar çerçevesinde, 27 Ekim'de 30 Ağustos Zafer Parkı'nda 13.00-17.00 saatlerinde "Cumhuriyet Şenliği Kültür ve Sanat Etkinlikleri" yapılacak. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi FOMGET Halk Dansları Topluluğu, Ses Ver Sus Acapella Müzik Grubu ve Türk Dünyası Halk Dansları Topluluğu ve Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne alacak.

Başkentliler, 29 Ekim'de Türk bayrağı ve meşalelerle yapılacak kortej yürüyüşlerinin ardından saat 20.30'da Athena konseriyle kutlamalara eşlik edecek.

Ankara'da 29 Ekim Salı günü raylı sistemler (ANKARAY, metro ve teleferik) ile EGO otobüsleri 06.00 ile 24.00 saatlerinde ücretsiz hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 ekim cumhuriyet bayramı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:24 Kaynak: AA
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