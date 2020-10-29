Başkentte Cumhuriyet'in 97. yılı kutlandı - Son Dakika

Başkentte Cumhuriyet'in 97. yılı kutlandı

29.10.2020 16:55
Başkentte Cumhuriyet'in 97. yılı kutlandı, System.String[]

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar "kortej yürüyüşü" gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar "kortej yürüyüşü" gerçekleştirildi.

TBMM'nin Atatürk Bulvarı kapısı önünden başlayan yürüyüş nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bulvara çıkan yollar trafiğe kapatıldı, yürüyüş güzergahı dedektör köpeklerle kontrol edildi. Bazı binaların üst katlarına da keskin nişancılar yerleştirildi.

Yürüyüş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği'nin gösterisi ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından başladı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, TSK Armoni Mızıkası, kuvvet komutanlıkları personelinden oluşan Karma Bando'nun marşları eşliğinde ilerleyen kortejde, Çanakkale, Kurtuluş ve Kore savaşları ile Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini temsil eden askerlerin bulunduğu "Tarihi Bölük" de geçiş yaptı.

Kortejin önünde motosikletli timler yer alırken, arkalarındaki askerler büyük boy Türk bayrakları ve Atatürk posteri taşıdı. Kortejin sonunda bulunan atlı birlikler, çocukların ilgisini çekti.

Atatürk Bulvarı'ndan Ulus Meydanı'na ulaşan kortejin yürüyüşü, Birinci Meclis önünde son buldu.

Kortej yürüyüşünü ellerinde Türk bayraklarıyla izlemeye gelen vatandaşlar marşlara eşlik etti, asker ve polislere sevgi gösterisinde bulundu.

Bazı vatandaşlar ve çocuklar asker selamıyla kortejdekileri selamladı.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Ulus, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentte Cumhuriyet'in 97. yılı kutlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Arsenal'de zor günler geçiren Mesut'a takım arkadaşı Mustafi, destek verdi: Her zaman yanındayım Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: En zorlandığımız tranfer, Mert Hakan oldu Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev: Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı         
16:27
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'çanta' yanıtı: Yüreğin varsa beraber tartışalım Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'çanta' yanıtı: Yüreğin varsa beraber tartışalım         
16:21
Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor         
15:46
Avustralya'da yayına hazırlanan muhabirin yüzüne kuş çarptı Avustralya'da yayına hazırlanan muhabirin yüzüne kuş çarptı         
15:26
Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz         
14:39
Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı         
14:12
Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı         
14:04
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Koca mahallenin internet kablolarını çaldılar, eğitim alamayan öğrenciler mağdur oldu Koca mahallenin internet kablolarını çaldılar, eğitim alamayan öğrenciler mağdur oldu         
10:14
Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor         
09:57
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi         
09:11
Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor         
07:07
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 17:09:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkentte Cumhuriyet'in 97. yılı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei