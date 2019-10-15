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Son Dakika 3. Sayfa Başkentte DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Başkentte DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

1 saat önce

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından, DEAŞ terör örgütü içerisinde olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından, DEAŞ terör örgütü içerisinde olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Türkiye'ye kaçak yollardan gelen yabancı uyruklu 10 şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.


Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sıcak temas bölgeleriyle bağlantı halinde oldukları belirlenen Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) üyesi 8 Türk vatandaşı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:47 Kaynak: İHA
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