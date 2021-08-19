Başkentte DEAŞ operasyonu: 11 yabancı uyruklu şahsa gözaltı - Son Dakika

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu tespit edilen 11 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütünün çatışma bölgeleriyle irtibatı olan 15 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler il genelinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla belirlenen şüphelilerden 11'ini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer 4 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA