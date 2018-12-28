Son Dakika Haberleri: Başkentte Deaş Operasyonu

Başkentte Deaş Operasyonu

20 dakika önce

Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 64 zanlıdan 52'si gözaltına alındı.

Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 64 zanlıdan 52'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün başkentteki faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 64 şüpheli hakkında arama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, karar doğrultusunda başlatılan operasyonda 52 zanlı gözaltına alındı. Firari 12 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Adreslerde yapılan aramalarda, 9 mm çapında bir ruhsatsız tabanca, buna ait 8 fişek, 14 bin 200 lira, bir av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Çocukların barındırıldığı binaya baskın

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Altındağ ilçesi Siteler semtinde DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlediği operasyon AA tarafından görüntülendi.

Çocukların yatılı olarak barındırıldığı, üzerinde bir iş yerine ait tabela bulunan binaya düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alındı. Binadaki flash bellek ve bilgisayarlara el konuldu.

Binadaki 10-16 yaşlarında 8 çocuk, savcının talimatıyla Çocuk Şubesine teslim edildi. Çocukların, bilgi sahibi olarak ifadeleri alındıktan sonra ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:54 Kaynak: AA

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