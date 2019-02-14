Son Dakika Haberleri: Başkentte Deaş Operasyonu

Başkentte Deaş Operasyonu

9 dakika önce

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta faaliyetlerde bulunan teröristlerin illegal yollardan Türkiye'ye girdiklerini tespit etti.

İstihbarat birimleriyle koordineli çalışmalar sonucu DEAŞ mensubu oldukları gerekçesiyle, örgütsel irtibat kurabilecekleri değerlendirilen Suriye ve Irak uyruklu 8 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:31 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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