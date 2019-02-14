Başkentte Deaş Operasyonu

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta faaliyetlerde bulunan teröristlerin illegal yollardan Türkiye'ye girdiklerini tespit etti.



İstihbarat birimleriyle koordineli çalışmalar sonucu DEAŞ mensubu oldukları gerekçesiyle, örgütsel irtibat kurabilecekleri değerlendirilen Suriye ve Irak uyruklu 8 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Mansur Yavaş Yaptırdığı Son Anketin Sonucunu Açıkladı: 4,4 Puan Öndeyim

İstanbul'da 35 Kadına Korkunç Fuhuş Tuzağı! Polis Operasyonla Kurtardı

Adliyede Öfkelenen Kadın, Bebeğini Polislerin Üzerine Attı

Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan Kazandığı Tazminatla Ankara'da Vatandaşlara Döner Dağıttı